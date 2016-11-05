السعودية: دراسة تخصيص أوقات للنساء لتقبيل الحجر الأسود

تدرس لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى السعودي مقترحاً بتخصيص وقت للنساء لتقبيل الحجر الأسود أثناء الطواف.

ويشمل المقترح الذي تقدمت به الدكتورة موضي الدغيثر، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية اليوم السبت، تحديد 3 فترات في اليوم للنساء، مدة كل منها ساعتان، وذلك في إطار التسهيل على السيدات في الطواف وتقبيل الحجر الأسود.

وينتظر أن يطرح المقترح للتصويت داخل اللجنة، تمهيداً لتقديمه للمناقشة.

يٌذكر أن تقبيلُ الحجر الأسود، حلم يراود زوّار بيت الله الحرام، لكن الزحام و التدافع هو العائق الدائم أمام تحقيق هذا الحُلم، خاصة بين النساء.