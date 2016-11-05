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القبض على تاجرى مخدرات وبحوزتهما ربع كيلو هيروين وبندقية خرطوش فى البحيرة

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القبض على تاجرى مخدرات وبحوزتهما ربع كيلو هيروين وبندقية خرطوش فى البحيرة القبض على تاجرى مخدرات وبحوزتهما ربع كيلو هيروين وبندقية خرطوش فى البحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

 

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط تاجرى مخدرات وبحوزتهما ربع كيلو هيروين وبندقية خرطوش بالبحيرة .

 

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة يرافقة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

 

كانت وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات برئاسة الرائد أحمد الشرقاوى رئيس المباحث مفادها قيام كل من "رامي ف.ا" عاطل، "صلاح ج.ع" عاطل ومقيما بندر الدلنجات بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة الدلنجات مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

 

بتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمان ببندر الدلنجات وبحوزتهما بندقية خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وعدد 65 تذكرة لمخدر الهيروين، وهاتفين محمول.

 

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط " بقصد الإتجار "والسلاح النارى بقصد الدفاع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما ، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 


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