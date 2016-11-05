أخبار عاجلة

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب -
مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث التموين تضبط 10 طن بنزين قبل تهريبهم للسوق السوداء فى سوهاج

Google+ Print
مباحث التموين تضبط 10 طن بنزين قبل تهريبهم للسوق السوداء فى سوهاج مباحث التموين تضبط 10 طن بنزين قبل تهريبهم للسوق السوداء فى سوهاج

>سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط إدارة مباحث بسوهاج، عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام صاحب محطة وقود بدائرة قسم ثان سوهاج يقوم ببيع المحروقات بالسوق السوداء.

 

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين يفيد قيام صاحب محطة وقود ببيع المنتجات البترولية بالسوق السوداء مستغلا الأزمة الحالية.

 

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة مباحث المديرية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وقادها العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين قيام "حسنى . أ  . ع" صاحب محطة وقود بالاتجار فى المواد البترولية محققا من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة من ضبط "مجدى .م . س  . ل"  51 سنة المدير المسئول عن المحطة وبحوزته "10" طن بنزين 92، وبمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة بعلم مالك المحطة، كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط مالك المحطة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19560 جنح مركز سوهاج لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»