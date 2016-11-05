مباحث التموين تضبط 10 طن بنزين قبل تهريبهم للسوق السوداء فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بسوهاج، عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام صاحب محطة وقود بدائرة قسم ثان سوهاج يقوم ببيع المحروقات بالسوق السوداء.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين يفيد قيام صاحب محطة وقود ببيع المنتجات البترولية بالسوق السوداء مستغلا الأزمة الحالية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة مباحث المديرية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وقادها العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين قيام "حسنى . أ . ع" صاحب محطة وقود بالاتجار فى المواد البترولية محققا من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة من ضبط "مجدى .م . س . ل" 51 سنة المدير المسئول عن المحطة وبحوزته "10" طن بنزين 92، وبمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة بعلم مالك المحطة، كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط مالك المحطة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19560 جنح مركز سوهاج لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.