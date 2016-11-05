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سقوط حرنكش بحوزته 9 قطع حشيش و12 تذكرة هيروين بطنطا

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سقوط حرنكش بحوزته 9 قطع حشيش و12 تذكرة هيروين بطنطا سقوط حرنكش بحوزته 9 قطع حشيش و12 تذكرة هيروين بطنطا

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة من الحشيش والهيروين قبل بيعها لعملائة بدائرة القسم.

كان اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، قد تلقي إخطارًا من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، يفيد بتمكن النقيب كريم لطفى معاون المباحث وأفراد المباحث الجنائية “هاني مسلم” و”جمعة عطية”، من ضبط “ا. ع. ع” وشهرته حرنكش 17 عامًا، ومقيم بمنطقة القرشى دائرة القسم وبحوزته 9 قطع حشيش و12 تذكرة هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول قبل ترويجهم علي عملائهم، حيث تم اصطحابه لديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة 27558.

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