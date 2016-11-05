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مقتل 11شخصًا وإصابة 23 آخرين فى انفجار شمال أفغانستان

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مقتل 11شخصًا وإصابة 23 آخرين فى انفجار شمال أفغانستان مقتل 11شخصًا وإصابة 23 آخرين فى انفجار شمال أفغانستان

الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية

لقى 11 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 12 آخرون فى تفجير بإقليم فارياب شمال أفغانستان. وأفاد مسئولون بالشرطة المحلية- حسب ما نقلته وكالة أنباء “خامه برس” اليوم السبت، بأن الحادث وقع أمس الجمعة، بعد أن اصطدمت سيارة يستقلها مدنيون بعبوة ناسفة بدائية الصنع مزروعة على جانب الطريق.

وأكد المتحدث باسم حاكم إقليم فارياب، جاويد ديدار، وقوع الحادث ومقتل 11 مدنيا وإصابة 12 آخرين بينهم عروس، مشيرا إلى وجود العديد من الصغار والنساء بين الضحايا الذين كانوا فى طريقهم لحضور حفل زفاف.

ولم تعلن أى جماعة حتى حركة “طالبان” المتجذرة فى البلاد، مسؤوليتها عن الحادث، وفى أغلب الأحيان تلقى السلطات الأفغانية اللوم فى مثل هذه الحوادث على مقاتلى طالبان الذين كثيرا ما يستخدمون العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن ومسؤولى .

أ ش أ

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