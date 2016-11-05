قطع الكهرباء عن محطة محولات بلقاس لإجراء الصيانة الدورية

أعلنت محافظة الدقهلية عن قطع التيار الكهربائي عن محطة محولات بلقاس اليوم السبت، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك لعمل الصيانة الدورية على مهمات المحطة.

وذكر بيان صادر من المحافظة أن قطع التيار الكهربائي سيشمل مدينة بلقاس وبعض قراها عمار وتوابعها وجميانة والمحفوظة والدمايرة، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة تقوم بها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتحسين الخدمة ورفع كفاءتها لصالح المواطن.

وأضاف البيان أن كافة مرافق وخدمات البنية التحتية سيتم لها سلسلة من الاصلاحات والتطوير في الفترة القادمة.

أ ش أ