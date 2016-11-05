أخطاء تقع فيها الأمهات بعد الولادة القيصرية

لا تحب كثير من الحوامل سماع كلمة “ولادة قيصرية” فكثير منهن تفضلن الولادة الطبيعية، لكن في بعض الأحوال لا يمكن تفادي غرفة العمليات.. الشفاء بعد الجراحة يستغرق وقتاً أطول في الوقت الذي تبدأ فيه مهمات الأمومة بعد الولادة مباشرة. إليك بعض الأخطاء الشائعة التي تؤخر الشفاء بعد العملية القيصرية، وفقًا لما أورده موقع “24″ الإماراتي:

* لا تتجنبي الحركة وتؤخريها، حتى وأنت في المستشفى، احرصي على المشي ببطء قدر الإمكان داخل غرفتك وحولها حتى لو كنت تشعرين ببعض الدوخة، سيسرع ذلك شفاء الجرح.

* عندما يُسمح لك باستعمال دورة المياه لا تؤخري هذه الخطوة حتى لو تطلّب ذلك النهوض من الفراش. المشي والذهاب إلى الحمّام أفضل لك.

* قد يوصي الطبيب في بعض الحالات بتأخير تناول الأم للطعام، والاعتماد على السوائل المغذية. سيجعل ذلك جهازك الهضمي اكثر كسلاً عندما يُسمح لك بالأكل، لذلك عليك تناول أطعمة خالية من التوابل والإضافات حتى يستعيد الجهاز الهضمي نشاطه.

* تجنبي رفع أي شيء ثقيل بما في ذلك الطفل حتى يشفى الجرح.

* لا داعي لارتداء حزام أو وضع أربطة لشد البطن، سيتقلص حجم بطنك تدريجياً مع الوقت. يمكن أن يؤدي استخدام هذه الأربطة إلى عمل فتق.

* اتبعي توصيات الطبيب الخاصة بتنظيف الجرح ورعايته حتى يلتئم.

* تجنبي كل ما يسبب الإمساك، واشربي الماء.

* ضعي سرير الطفل بالقرب منك كي لا تنهضين كثيراً.

* لا تهملي الرضاعة الطبيعية.

* لا تتجاهلي أية أعراض مثل ارتفاع الحرارة أو الصداع، وتواصلي مع طبيبك باستمرار، ولا تستخدمي أية مسكنات دون استشارته.