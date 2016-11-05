روسيا: لم ننفذ غارات على حلب منذ 19 يومًا

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن سلاح الجو الروسى وسلاح الجو السورى لم ينفذا أى غارات على حلب منذ 19 يوما، على الرغم من استفزازات المسلحين المستمرة.

وأوضحت قناة “روسيا اليوم” أن كوناشينكوف ذكر أنه يوم أمس تواصلت الهدنة الإنسانية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء فى مدينة حلب، وأُتيحت للمجموعات المسلحة إمكانية مغادرة المدينة، وإجلاء المرضى والمصابين، وكذلك السماح للمدنيين الراغبين فى الخروج من المناطق الشرقية فى حلب.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الحكومية سحبت آلياتها على مسافة من الممرات الإنسانية المخصصة لخروج المجموعات المسلحة، وذلك لضمان خروج آمن من حلب، مضيفا أنه تم إحضار حافلات وسيارات اسعاف لإجلاء المرضى والمصابين.

وقال كوناشينكوف أن المجموعات المسلحة فى شرق مدينة حلب أطلقت النار على نقاط مراقبة للجيش السورى فى الممر الإنسانى فى طريق الكاستيلو، المخصص لخروج المقاتلين مع أسلحتهم، رغم علمهم بوجود حافلات نقل وسيارات اسعاف وصحفيين فى تلك المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن المسلحين قصفوا هذه المناطق بقذائف الهاون وباسطوانات الغاز، ما أدى إلى إصابة ضابطين روسيين تابعين للمركز الروسى لتنسيق المصالحة، وعسكريين اثنين سوريين.

أ ش أ