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العثور على أقدم آثار للبشر في جنوب أستراليا

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العثور على أقدم آثار للبشر في جنوب أستراليا العثور على أقدم آثار للبشر في جنوب أستراليا

محطة للإنسان القديم في أستراليا

عثر علماء الآثار الأستراليون في مغارة واقعة بجبال فليندرس على آثار لمحطة الإنسان القديم يقدر عمرها بـ 49 ألف عام.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن صحيفة «ذي سندي مورنينج جيرلد» الأسترالية إن الآثار التي اكتشفها العلماء في مغارة “واراتي” تشهد على تعامل البشر مع البيئة. وهناك عظام معالَجة لحيوانات وحجارة وأدوات عمل وآثار لاستعمال الحبوب.

يذكر أن شواهد على إقامة الإنسان القديم في مناطق أستراليا الصحراوية منذ 38 ألف عام تقريبا كانت فقط موجودة في حوزة العلماء إلى حد الآن. ولكن عالم الآثار قال إن العثور على الآثار الجديدة دفع هذا التاريخ أكثر في القدم ما يقارب الـ 10 آلاف عام.

ولفت عالم الآثار انتباه زملائه إلى أن مغارة “واراتي” تقع في جنوب استراليا «منطقة تبعد 550 كيلومترا عن عاصمة ولاية أستراليا الجنوبية أديلايد». أما استيطان الإنسان القديم لأستراليا فكان يجري من الشمال نحو الجنوب. إذن يمكن القول إن الإنسان القديم كان قد استوطن المناطق الشمالية قبل التاريخ المذكور بكثير.

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