أخبار عاجلة

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب -
مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إغلاق 1800 مدرسة بالهند بسبب تلوث الهواء

Google+ Print
إغلاق 1800 مدرسة بالهند بسبب تلوث الهواء إغلاق 1800 مدرسة بالهند بسبب تلوث الهواء

 

تلوث الهواء _ أرشيفية

قررت أكثر من 1800 مدرسة ابتدائية فى العاصمة الهندية نيودلهى إغلاق أبوابها اليوم السبت لحماية الأطفال من تلوث الهواء.

وقالت لجنة مكافحة التلوث فى العاصمة نيودلهى- حسبما أفادت قناة سكاى نيوز اليوم- أن التلوث وصل لأقصى مستوياته، “PM 2.5″ حيث بلغ 600 ميكروجرام لكل متر مكعب فى مناطق مختلفة من المدينة هذا الأسبوع، مضيفة أن تركيز “PM 2.5″ يعادل تدخين 40 سيجارة يوميا.

من جانبها، ذكرت ميناكشى سانى مدير مدرسة خاصة، أن المسئولين قرروا إغلاق الأبواب، اليوم، لأول مرة بسبب تلوث الهواء، مضيفة “نصحنا الآباء والأمهات عبر رسائل نصية بإبقاء الأطفال فى منازلهم”.

وقالت سانى أنه تم خلال هذا الأسبوع ملاحظة شىء ما غير عادى فى صحة التلاميذ، حيث أن هناك سعالا على نطاق واسع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وكان الضباب الدخانى قد غطى الأسبوع الماضى سماء العاصمة وهو مزيج من الدخان الناتج عن حرق المحاصيل الزراعية فى الدول المحيطة، والألعاب النارية فى مهرجان ديوالى الهندوسى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017