إغلاق 1800 مدرسة بالهند بسبب تلوث الهواء

قررت أكثر من 1800 مدرسة ابتدائية فى العاصمة الهندية نيودلهى إغلاق أبوابها اليوم السبت لحماية الأطفال من تلوث الهواء.

وقالت لجنة مكافحة التلوث فى العاصمة نيودلهى- حسبما أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم- أن التلوث وصل لأقصى مستوياته، “PM 2.5″ حيث بلغ 600 ميكروجرام لكل متر مكعب فى مناطق مختلفة من المدينة هذا الأسبوع، مضيفة أن تركيز “PM 2.5″ يعادل تدخين 40 سيجارة يوميا.

من جانبها، ذكرت ميناكشى سانى مدير مدرسة خاصة، أن المسئولين قرروا إغلاق الأبواب، اليوم، لأول مرة بسبب تلوث الهواء، مضيفة “نصحنا الآباء والأمهات عبر رسائل نصية بإبقاء الأطفال فى منازلهم”.

وقالت سانى أنه تم خلال هذا الأسبوع ملاحظة شىء ما غير عادى فى صحة التلاميذ، حيث أن هناك سعالا على نطاق واسع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وكان الضباب الدخانى قد غطى الأسبوع الماضى سماء العاصمة وهو مزيج من الدخان الناتج عن حرق المحاصيل الزراعية فى الدول المحيطة، والألعاب النارية فى مهرجان ديوالى الهندوسى.

أ ش أ