ناهد السباعي تتألق وسط النجوم في مهرجان «قرطاج»

شاركت الفنانة الشابة ناهد السباعي، بفيلمي “حرام الجسد” في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و”حار جاف صيفا” في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، بمهرجان قرطاج السينمائي، في دورته السابعة والعشرون، والتي بدأت في 28 أكتوبر وتستمر حتى 5 نوفمبر.

> وخلال عرض فيلم “حرام الجسد” ضمن فعاليات المهرجان امتلأت قاعة العرض بالجمهور، وحرص المخرج خالد الحجر والفنانة ناهد السباعي ووالدتها ناهد فريد شوقي، على حضور عرض الفيلم، كما نالت إطلالة الفنانة الشابة استحسان جمهورها خلال حفل الافتتاح، حيث نشرت عبر حساباتها الرسمية على “فيس بوك” و”إنستجرام” عدد من الصور لها برفقة والدتها ومخرج الفيلم.

> كما نشرت صورًا أخرى خلال حضورها بعض فعاليات المهرجان برفقة بعض النجوم مثل المخرج خالد يوسف والفنان محمد فريد والفنان عزت العلايلي.

> يذكر أن، “حار جاف صيفا”، قد شارك في العديد من المهرجانات وحصد جوائز عدة، كان آخرها جائزة الوهر الذهبي كأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان وهران في دورته السابقة، كما فاز مشروع الفيلم في فبراير الماضي، بجائزة مؤسسة روبرت بوش ستيفتونج السينمائية الألمانية للفيلم الروائي القصير، والتي يبلغ قدرها 60 ألف يورو.

> فيلم “حار جاف صيفًا”، بطولة ناهد السباعي، محمد فريد، دنيا ماهر ومحمد عبد العظيم، وتأليف وإخراج شريف البنداري وإنتاج “ريد ستار”.

> أما فيلم “حرام الجسد”، فيشارك في بطولته بجانب “السباعي” كل من محمود البزاوي، أحمد عبد الله محمود، سلوى محمد علي، زكي فطين عبد الوهاب، ومن إخراج خالد الحجر، وإنتاج أفلام مصر العالمية “يوسف شاهين وشركاه”.