المبعوث الأممي يؤكد ضرورة معالجة كل جوانب إطار السلام مع الأطراف اليمنية

أكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث المين العام للأمم المتحدة لليمن أهمية معالجة كل جوانب إطار السلام بالتفصيل مع الأطراف للتأكد من أن نتوصل إلى اتفاق شامل لليمن.

وأوضح المبعوث الأممى في بيان له أن خارطة الطريق تتضمن مجموعة من الخطوات الأمنية والسياسية المتسلسلة التي من شأنها أن تساعد اليمن في العودة إلى انتقال سلمي ومنظم.

وقال ولد الشيخ في بيانه الذى أورده في صفحته على “الفيسبوك” أن التفاوض على أطر السلام هو مهمة كبيرة وهناك حاجة إليه الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يمثل فرصة لوضع حد للقتال الذي شل استقرار البلاد ، وهو الأمر الذى يتطلب تصميما مطلقا من جانب الأطراف للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض لوضع اليمن على طريق السلام وهذا هو ما نهدف إليه.

وأشار الى أنه وصل الى صنعاء أمس الأول في زيارة هي الثانية له خلال أسبوع للاجتماع مع أعضاء وفد جماعة أنصار الله الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام ومناقشة إطار السلام الذى قدمه للوفد خلال زيارته السابقة .. ومن المتوقع أن يلتقي أيضا مع أعضاء السلك الدبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني لمناقشة سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية وتقييم أفضل الطرق لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحرجة التي تواجه البلاد.

وعلى العكس من زيارة المبعوث الأممى السابقة لليمن والتي شهدت هجوما شديدا من جانب الحوثيين وحزب المؤتمر عليه قبل أي لقاء معهما فان هذه الزيارة شهدت موافقة مبدئية من جانبهما لخارطة الطريق.. ولكن لجنة الحشد والتنظيم للوقفات الشعبية والمجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني الموالية للحوثيين دعت المواطنين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر إقامته.

وقالت اللجنة في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية في صنعاء التي تديرها جماعة الحوثي إن الوقفة تأتى تنديدا بمواقف ولد الشيخ.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر محلية أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية “باتريوت” التابعة لقوات التحالف العربي فى محافظة مأرب دمرت صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق صالح باتجاه المدينة بدون وقوع أي أضرار.

أ ش أ