اليوم.. ريال سوسييداد يستضيف أتلتيكو مدريد فى الليجا الإسباني

يحلّ اتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسييداد، الذي لم يخسر هذا الموسم على ارضه سوى امام ريال مدريد في المرحلة الاولى بثلاثية نظيفة، في المرحلة 11 من الدوري الإسباني.

وخسر اتلتيكو مرة واحدة هذا الموسم امام اشبيلية في المرحلة قبل الماضية، وحقق نتائج رائعة في دور المجموعات من دوري الابطال بضمانه صدارة مجموعته وتأهله الى دور الـ 16، إذ حقق 4 انتصارات متتالية في مجموعة تضم بايرن ميونيخ الألماني الذي رافقه أيضًا الى الدور الثاني.

ويلعب اليوم أيضًا غرناطة مع ديبورتيفو لا كورونيا، اوساسونا مع الافيس، لاس بالماس مع ايبار، وغدا الأحد اسبانيول مع اتلتيك بلباو، سلتا فيجو مع فالنسيا، فياريال مع ريال بيتيس، ريال مدريد مع ليجانيس، واشبيلية مع برشلونة.