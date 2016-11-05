مؤسس فيسبوك يخسر نحو 2.5 مليار دولار

انخفضت قيمة أسهم موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الشبكة الأولى عالميا نحو 8% بشكل فوري يوم الخميس الماضي، وذلك بسبب بيان الشركة الأخير الذي حذر من إمكانية حدوث تباطؤ في دخل الإعلانات مستقبلا.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية أن مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي مارك زوكربرج خسر نحو 2.5 مليار دولار جراء هذا البيان .

وكانت إدارة “فيسبوك” قد حذرت في بيانها الأخير من إمكانية حدوث تباطؤ “بالفعل” في دخل الإعلانات مستقبلا، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للقيام باستثمارات “قوية”، وهي العبارات التي لم ترق للمستثمرين مما دفع أعداد كبيرة منهم لبيع أسهمهم .

أ ش أ