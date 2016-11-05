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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 25

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 25 الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 25

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس معتدلاً، اليوم السبت، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة أول الليل بارد فى آخره.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على شمال البلاد حتى الوسطى، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية
> حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 25
> الإسكندرية 16 25
> مطروح 14 26
> بورسعيد 20 25
> دمياط 18 24
> بلطيم 18 24
> الإسماعيلية 15 26
> السويس 17 25
> العريش 15 26
> نخل 10 23
> طابا 15 24
> الطور 17 27
> مرسى علم 19 27
> الغردقة 19 28
> شرم الشيخ 21 28
> رفح 14 25
> كاترين 08 19
> سيوة 13 26
> المنيا 14 25
> الفيوم 15 26
> رأس سدر 17 25
> أبوسمبل 15 29
> وسط الدلتا 18 24
> أسيوط 13 26
> سوهاج 16 26
> الأقصر 15 29
> أسوان 16 30
> شلاتين 20 30
> حلايب 23 27
> الوادى الجديد 15 27
> قنا 15 29
> نويبع 21 27
> السلوم 16 25

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