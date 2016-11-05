الاثنين.. صلاح والننى يصلان الإسكندرية استعدادًا لمواجهة غانا

يصل الثنائي محمد صلاح المحترف بروما الإيطالى ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزي إلى الإسكندرية الإثنين المقبل للانضمام لصفوف المنتخب الأول استعدادًا لمباراة غانا واستكمال قائمة الفريق الذى يبدأ معسكره يوم الأحد ببرج العرب بالإسكندرية.

وكان كوبر قد اختار 9 محترفين لمباراة غانا وهم: محمد عبد الشافى لاعب أهلى جدة السعودى، وأحمد المحمدى لاعب هال سيتى الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب الأرسنال الإنجليزى، ومحمد صلاح لاعب روما الإيطالى وعمر جابر لاعب بازل السويسرى، ومحمود حسن “تريزيجيه” لاعب موسكرون البلجيكى، وأحمد حسن “كوكا” لاعب سبورتنج براجا البرتغالى، ورمضان صبحى لاعب ستوك سيتى الإنجليزى، وعمرو وردة لاعب بانايتو ليكوس أجريند اليونانى.