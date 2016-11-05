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3 مهام لـ«يسرا اللوزي» في مهرجان قرطاج‎ السينمائي

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3 مهام لـ«يسرا اللوزي» في مهرجان قرطاج‎ السينمائي 3 مهام لـ«يسرا اللوزي» في مهرجان قرطاج‎ السينمائي

يسرا اللوزي

سافرت الفنانة الشابة يسرا اللوزي لحضور فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي في دورته السابعة والعشرون، والذي بدأ منذ 28 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر، وذلك لتشارك في تكريم المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، بجانب عدد من تلامذته الذين قدمهم للسينما المصرية من خلال أفلامه.

وشاركت “اللوزي” في ندوة تكريمية للمخرج العالمي في 31 أكتوبر الماضي، بحضور كل من المنتج جابي خوري، والفنان جميل راتب، والفنان عزت العلايلي، والفنان خالد النبوي، والمخرج خالد يوسف، وأدارها الكاتب الصحفي اللبناني إبراهيم العريس، والذين تحدثوا جميعًا عن تجربتهم في العمل مع المخرج يوسف شاهين.

على جانب آخر سيتم عرض فيلم “ميكروفون” الذي لعبت بطولته يسرا اللوزي، ضمن فعاليات المهرجان، باعتباره حائز على جائزة التانيت الذهبي في الدورة الـ 23 لمهرجان قرطاج عام 2010.

من المقرر أيضًا أن تقوم الفنانة الشابة بتسليم أحد جوائز المهرجان خلال حفل الختام والتي سيعلن عنها رئيس المهرجان خلال الحفل.

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