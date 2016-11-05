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تحرير 15 قضية تموينية وضبط 3160 علبة عصير مجهول المصدر فى المنوفية

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تحرير 15 قضية تموينية وضبط 3160 علبة عصير مجهول المصدر فى المنوفية تحرير 15 قضية تموينية وضبط 3160 علبة عصير مجهول المصدر فى المنوفية

>المنوفية – محمود شاكر

قام قسم مباحث بمديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية وبرئاسة قيادات المديرية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة للقضاء على المخالفين ومروجى السلع مجهولة المصدر .

 

أسفرت الحملات عن ضبط 15 قضية عدم الإعلان عن الأسعار لمحلات تجارية، 4 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 3 قضايا عدم وجود سجل تجارى، قضية مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، قضية حيازة وعرض وبيع أعلاف وحبوب مجهولة المصدر .

 

كما تم تحرير القضية رقم 19437 جنح مركز تلا ضد "ع. ف. أ" مسئول عن محل أعلاف بمدينة تلا، وتم ضبط طن مكرونه، طن أعلاف، والقضية رقم 7971جنح قسم منوف ضد " أ.ف. أ. خ" مسئول عن محل سلع غذائية بمدينة منوف وتم ضبط 2000 علبة عصير جوافة و1160 علبة عصير تفاح مجهول المصدر .

 

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة .

 


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مصر 365

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