ضبط مسجل بحوزته 14 قطعة حشيش وسلاح نارى بطنطا

الغربية - إسلام الخياط

تمكن ضباط البحث الحنائى بقسم ثان طنطا، من ضبط مسجل بحوزته حشيش، وسلاح نارى، أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد خالد مرزوق، مأمور قسم ثان طنطا، يفيد من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، بتمكن النقيب بسام حشكل، معاون المباحث، وأفراد المباحث الجنائية صديق خليفة، وصلاح مرعى، من ضبط مسجل يدعى "م. م. الشوربجى" 33 عامًا، مقيم بحارة خضره بشارع طه الحكيم دائرة اول طنطا، مستقل سيارة سوزوكى رقم "5389 ع ل ا" وبحوزته 14 قطعة حشيش، و"سلاح نارى طبنجة" بقصد ترويج المخدرات على عملائه.

تم اصطحابه إلى ديوان القسم، وحرزت المضبوطات والتحفظ على السيارة، وحرر محضر رقم 28020 جناية قسم ثان طنطا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.