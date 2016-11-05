محام:‭ ‬تشيلسي مانينج حاولت الانتحار للمرة الثانية في السجن

قال محامي تشيلسي مانينج المجندة بالجيش الأمريكي والتي تقضى حكما بالسجن 35 عاما لنقلها ملفات سرية إلى ويكيليكس إنها حاولت الانتحار الشهر الماضي للمرة الثانية.

وبحسب رويترز قال المحامي تشيس سترينجيو من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن مانينج حاولت الانتحار في الرابع من أكتوبر تشرين الأول في بداية وضعها في الحبس الانفرادي لمحاولتها الانتحار للمرة الأولي في يوليو تموز.

وامتنعت متحدثة باسم الجيش عن التعليق بشكل فوري.

ومانينج (28 عاما)والمحتجزة في سجن فورت ليفينوورث العسكري بولاية كانساس متحولة جنسيا وُلدت ذكرا وكشفت بعد إدانتها بالتجسس إنها أنثى.

وحاولت مانينج الانتحار في يوليو تموز بعد ما وصفه محاموها بانه منع الجيش توفير الرعاية الصحية الملائمة لها.

وقال سترينجيو في بيان يوم الجمعة إن السلطات رفضت “علاجها بشكل ملائم من اضطراب الهوية الجنسية” وانتقد الحكم بحبسها في السجن الانفرادي عدة أيام.

وقال “عوقبت مرارا لمحاولتها البقاء على قيد الحياة والآن تُعاقب مرارا لمحاولتها الموت.”

وأضاف أنه تم إعادتها إلى القسم العام بالسجن.

وكانت مانينج محط نقاش عالمي بشأن السرية الحكومية بعد أن قدمت أكثر من 700 ألف وثيقة وشريط مصور وبرقية دبلوماسية لمجموعة ويكيليكس .