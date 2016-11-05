كنيسة سان دييجو بأمريكا تدين أبرشية قالت إن التصويت للديمقراطيين خطيئة مميتة

نددت أبرشية سان دييجو الكاثوليكية بالولايات المتحدة بإحدى أبراشياتها يوم الجمعة بعد أن قيل للمصلين إن التصويت للديمقراطيين “خطيئة مميتة” يمكن أن تؤدي إلى الخلود في الجحيم.

وبحسب رويترز قالت الأبرشية إن الأبرشية الكاثوليكية في بلدة أولد تاون القريبة أدخلت هذا البيان في إضافة لمنشور أسبوعي وُزع على المصلين في 16 أكتوبر تشرين الأول واصفا الإجهاض وزواج المثليين والقتل الرحيم وقضايا سياسة أخرى بأنها “غير قابلة للتفاوض.”

وقالت الإضافة “التصويت للديمقراطيين خطيئة مميتة.”

“إذا قال لك أسقفك أو كاهنك أوشماسك أو أحد أبناء الأبرشية الآخرين أن تفعل ذلك فعليك الابتعاد عنهم. فروحك الأبدية وخلاصك في خطر.”

وقال روبرت مكيلوري أسقف أبرشية سان دييجو الكاثوليكية في بيان إن الأبرشية التي ستكون أيضا أحد أماكن التصويت خرقت واجباتها الدينية بهذه التعليقات السياسية.

وقال البيان “إن إعلان أن التصويت لمرشح ديمقراطي أو جمهوري يودي بشكل تلقائي بالناخب إلى الجحيم أمر يتنافى مع التعاليم الكاثوليكية.

“الكنيسة الكاثوليكية لا تقر مرشحين معينين ولا تستخدم وسائل إعلام أو نشرات الأبرشية لتفضيل مرشحين أو أحزاب أو الانخراط في نشاط سياسي حزبي من أي نوع.”