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وفاة 8 أشخاص بوباء الكوليرا وسط اليمن

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وفاة 8 أشخاص بوباء الكوليرا وسط اليمن وفاة 8 أشخاص بوباء الكوليرا وسط اليمن

أرشيفية

صرحت مصادر طبية يمنية، السبت، بأن مرض الكوليرا انتشر بين الأطفال والكبار بقرى مديريات مكيراس والسوادية والشرية بمحافظة البيضاء وسط اليمن وأدى إلى وفاة 8 أشخاص بالمديريات الثلاث.

ونقل موقع «المصدر أونلاين» الإخباري عن هذه المصادر أن بداية ظهور المرض كان بقرية المنصور بن أحمد ولم يتم محاربته من الجهات المختصة مما أدى إلى انتشاره بشكل كبير بين المواطنين.

وأضافت أن عدد الحالات المصابة بالمرض والمؤكدة بالمديرية وصلت إلى 97 حالة والحالات المشتبه بها 300 حالة، مشيرة إلى حدوث 4 وفيات في مديرية مكيراس فقط .

وأوضحت المصادر أن المرض يضرب المحافظة في ظل ظروف صعبة تمر بها الأسر بسبب توقف المرتبات وانتشار الفقر وازدياد أعداد النازحين في المحافظة، كما ظهرت حالات سوء التغذية بين الأطفال بشكل كبير وهناك تخوفات بحدوث مجاعة في الوقت الذي تغيب المنظمات الدولية عن المحافظة بحجة عدم توفر السلامة لطواقمها.

أ ش أ

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