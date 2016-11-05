بالصور.. 9 آلاف دولار ثمن فستان كيندال جينير في عيد ميلادها

إحتفلت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينير Kendall Jenner بعيد ميلادها الـ 21، داخل ملهى Delilah الليلي في هوليوود، بحضور عائلتها وبعض الأصدقاء، أغلبهم من المشاهير.

Jenner، شقيقة الأخوات كردشيان، أطلت بداية بـ Jumpsuit من مجموعة SS17 Julien Macdonald، ثم بدلته وارتدت فستاناً فضياً قصير، مرصّع بأحجار الـ Swarovski، أظهر الكثير من جسدها، وبلغ ثمنه 9 آلاف دولار أمريكي، وهو من تصميم Monica Rose (دار Labourjoisie Fashion House للأزياء).

وحسب الصور التي نشرتها صحيفة الـ Daily mail البريطانية، فان الفستان هو نفسه الذي ارتدته النجمة باريس هيلتون Paris Hilton في عيدها الـ 21، عام 2002، ما يعتبر إخفاقاً بحق كيندال، على حد تعبير الصحيفة.

يشار الى أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت مؤخراً بصور عارضة الأزياء الروسية كيت بوجيشاركتكايا، ليس لجمالها فقط بل للشبه الكبير بينها وبين عارضة الأزياء العالمية كيندال جينير.

واللافت أن كيت البالغة من العمر 22 عاماً لديها نفس شعر كيندال ونفس تعابير الوجه، خاصة النظرة الحادة الثاقبة، إضافة إلى أنها تتمتع بنفس الطول والحجم والقياسات.

هل عادت المياه إلى مجاريها بين كيندال جينير وهاري ستايلز؟

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