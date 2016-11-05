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بالصور: مهرجان فني في زفاف حسن الرداد وإيمي سمير غانم

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السبت 05-11-2016 03:08

في الوقت الذي توقع فيه البعض أن زفاف حسن الرداد وإيمي سمير غانم سيكون خالياً من الفنانين وأن عدداً محدوداً هو من سيحضر الزفاف خاصة بعد أن تمت دعوة الجميع من خلال "الواتس آب"، تكشف اللقطات التالية أن حفل الزفاف كان بمثابة مهرجان فني حضره عدد كبير جداً من النجوم.

ومنهم درة التي عادت من تونس من مهرجان قرطاج لتحتفل بزفاف الرداد وإيمي وعائلة أحمد السبكي بالكامل والفنانين عمرو يوسف وماجد المصري وزوجته وأحمد زاهر ومها أحمد وروجينا وزينة وغيرهم كثيرين.

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سيدتي