الرئيس بوتين يمنح ستيفن سيغال الجنسية الروسية

كشف الكرملين عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع قراراً بمنح الجنسية الروسية للممثل الأمريكي ستيفن سيغال Steven Seagal.

وأشار الممثل البالغ من العمر 64 عاماً منذ فترة إلى أنه يستمتع جداً بوجوده في روسيا لأنها تتمتع بثقافة غنية، مما يشجعه على إقامة مشاريع واستثمارات للعمل فيها.

وخلال مشاركته في المهرجان السينمائي العالمي، الذي أقيم في روسيا تحت عنوان "نهاية العالم"، كشف الممثل والمنتج سيغال أنه من الممكن أن يحصل على الجنسية الروسية.

وقال حينها: "أعتقد أن حصولي على الجنسية الروسية بات يلوح في الأفق…فأنا أتمنى أن أقضي بضعة شهور في السنة مع أصدقائي في روسيا، فهم يحبونني وينتظرونني".

يشار الى أنه سبق لبويتن أن منح الجنسية الروسية في العام 2013 للممثل الفرنسي جيرار ديبارديو Gérard Depardieu الذي قرر الاستغناء عن جنسيته الفرنسية بسبب مشكلة بالضرائب.

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