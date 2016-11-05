أوباما: مدير مكتب التحقيقات يحاول التأثير على الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الجمعة إنه لا يعتقد أن جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يحاول التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية عندما قرر أن يفحص المكتب رسائل البريد الالكتروني التي اكتشفت حديثا في تحقيقه بشأن خادم البريد الالكتروني الخاص للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وبحسب رويترز قال أوباما في مقابلة مع محطة (إم.إس.إن.بي.سي)”الآن قلت ذلك من قبل وسأقوله من جديد جيم كومي رجل شريف.

“ولا أعتقد أنه كان يحاول بأي شكل التأثير على الانتخابات بوسيلة ما أو بآخرى. أعتقد أنه موظف عام جاد يريد أن يفعل الصواب.”