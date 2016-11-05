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الرئيس الإندونيسي يلغي زيارته لاستراليا بعد احتجاجات في جاكرتا

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الرئيس الإندونيسي يلغي زيارته لاستراليا بعد احتجاجات في جاكرتا الرئيس الإندونيسي يلغي زيارته لاستراليا بعد احتجاجات في جاكرتا

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو

قال رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول في بيان يوم السبت إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ألغى زيارته لاستراليا بسبب‭ ‬”الوضع الأمني في جاكرتا” في أعقاب اشتباكات وقعت خلال حشد من قبل مسلمين متشددين.وكان عشرات الآلاف من المسلمين المتشددين قد احتشدوا في جاكرتا يوم الجمعة للمطالبة باستقالة حاكم العاصمة جاكرتا المسيحي بسبب مزاعم عن إهانته للقرآن، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيل و12 مصابا.

وكان ويدودو يعتزم زيارة استراليا يوم الأحد لعقد اجتماعات ثنائية وكان من المقرر أن يلقي كلمة أمام البرلمان الاسترالي يوم الاثنين.

 

 

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