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المرور : استمرار التحويلات المرورية لميدان النهضة وسط انتشار الخدمات

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المرور : استمرار التحويلات المرورية لميدان النهضة وسط انتشار الخدمات المرور : استمرار التحويلات المرورية لميدان النهضة وسط انتشار الخدمات

>كتب عبد الرحمن سيد

تستمر الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى عمل التحويلات المرورية بمحيط ميدان النهضة، بسبب استكمال المرحلة الثانية من أعمال إنشاء نفق السيارات بالميدان، والتى تستمر الأعمال لمدة 8 أشهر، و تم نشر الخدمات المرورية بناء على توجيهات اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، بمحيط المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الأعمال ومن تلك التحويلات :

 

أولا : القادم من ميدان الجيزة اتجاه ميدان الجلاء

و يتم تحويل حركة السيارات بالدخول إجبارى لشارع محمد فؤاد، ومنه إلى شارع النيل السياحى والدخول شارع الطحاوية حتى شارع الجيزة اتجاه ميدان الجلاء.

 

ثانيا : القادم من ميدان الجيزة اتجاه كوبرى الجامعة حتى القاهرة

يتجه كافة قائدى المركبات بالدخول يمين إجبارى لشارع الدكتور محمد فؤاد، ومنه لشارع النيل السياحى والدخول يسارا لشارع ابن كثير والعودة لشارع الجيزة يسارا إلى كوبرى الجامعة اتجاه القاهرة.

 

ثالثا : القادم من كوبرى الجامعة اتجاه ميدان الجلاء

كافة المركبات تتجه إجبارى يسارا اتجاه شارع بن مالك مسطح أسفل كوبرى الجامعة ومنه لشارع النيل السياحى والدخول إلى شارع الطحاوية ومنه لميدان الجلاء.

 

رابعا : القادم من جامعة القاهرة اتجاه ميدان الجلاء

الدخول إجبارى للمسطح أسفل كوبرى الجامعة من شارع بن مالك يساراً اتجاه شارع النيل السياحى، ومنه يساراً حتى شارع الطحاوية والعودة لشارع الجيزة ومنه ميدان الجلاء.

فيما ستعين إدارة المرور الخدمات المرورية اللازمة بمحيط أعمال إنشاء نفق السيارات بميدان النهضة


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