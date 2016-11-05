أخبار عاجلة

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب -
مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مناقشة تطبيق برنامج نظام الجودة بجامعة الإمام

Google+ Print
مناقشة تطبيق برنامج نظام الجودة بجامعة الإمام مناقشة تطبيق برنامج نظام الجودة بجامعة الإمام

ناقش وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض للتخطيط والتطوير والجودة المكلف أ.د. عبدالعزيز الهليل مع عمادة التقويم والجودة برنامجاً إلكترونياً لتطبيق نظام الجودة بالجامعة.

وكان في استقباله لدى زيارة عمادة التقويم والجودة عميد التقويم والجودة د. سليمان الجبير وعميد تقنية المعلومات د. وليد الجندل وعميد كلية الحاسب د. وليد الرويضان ووكيل عمادة التقويم والجودة د. عبدالله الأسمري ومدير التطبيقات الالكترونية بعمادة تقنية المعلومات م. عادل الحيزان وعدد من منسوبي الشركة المصممة للبرنامج.

وقد اطلع الحضور على كيفية عمل النظام بناء على موافقة مدير الجامعة على توصيات اللجنة التنفيذية للتقنية والتعاملات الإلكترونية بالجامعة من أجل الحصول على البرنامج لتفعيل الإلكترونية، حيث يتميز النظام بمزايا تقنية تخدم جميع وحدات الجامعة لتطبيق ومتابعة معايير الجودة بكل يسر وسهولة كما يضمن تسهيل وإتقان جمع الأدلة لمشروع الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة لمتابعة منجزات الخطة الاستراتجية للجامعة سعاً لتحقيق الحوكمة الإلكترونية للجامعة للوصول لمرحلة التحول الوطني ٢٠٢٠ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. وقد شكر عميد التقويم والجودة مدير الجامعة على دعمه المتواصل للجودة وتطبيقاتها في الجامعة كما شكر وكيل الجامعة على تشريفه الاجتماع والدعم المتواصل. وذكر د. الأسمري وكيل العمادة أن البرنامج سيكون حلقة وصل بين الاستاذ والطالب والخريج وسوق العمل بمتابعة القيادة العليا للجامعة إلكترونياً مما يسهل عملية متابعة الإنجازات وتحقيق الأهداف والخطط العامة للجامعة سعياً لتحقيق معايير الجودة على أرض الواقع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب