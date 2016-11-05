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أبو تريكة ووائل جمعة يطيران إلى المغرب للعب "مباراة مارادونا" الودية

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أبو تريكة ووائل جمعة يطيران إلى المغرب للعب "مباراة مارادونا" الودية أبو تريكة ووائل جمعة يطيران إلى المغرب للعب "مباراة مارادونا" الودية

>كتب إسلام جمال

نشر الإعلامى طارق التفتازانى، صورة  تجمعه بالماجيكو محمد أبو تريكة، و الصخرة وائل جمعة، أثناء وجودهما على متن طائرة متجهة إلى المملكة المغربية.

وعلق التفتازانى، على الصورة التى نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً:" مع الماجيكو والصخرة الى المملكة المغربية".

وكان أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب السابق، أعلن قبوله دعوة الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا للظهور فى مباراة ودية بالمغرب.

 

وكتب "الماجيكو"، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "زيارة جديدة للمغرب بلد أسعد بتواجدى فيه ورؤية أهله الطيبين".

 

كان الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، قد أعلن عن ظهوره فى مباراة ودية خيرية تقام فى المملكة المغربية يوم الأحد القادم إلى جانب عدد من النجوم.

 

ونشر مارادونا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى منشوراً أكد خلاله على مشاركة المصرى محمد أبو تريكة فى المباراة نفسها.

 

وقال أسطورة الأرجنتين: "من دواعى سرورى أن يتم دعوتى لخوض مباراة ودية للسلام فى المغرب يوم الأحد القادم إلى جانب العديد من نجوم الكرة السابقين".

 

وأكمل: "المباراة سيظهر خلالها البرازيلى ريفالدو، المغربى نور الدين نايبت، الغانى عبيدى بيليه، المصرى محمد أبو تريكة، والليبيرى جورج ويا".

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريقين أحدهما يمثل نجوم أفريقيا، بينما يمثل الآخر نجوم العالم، وذلك بمناسبة الذكرى رقم 41 للمسيرة الخضراء المظفرة".

 


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