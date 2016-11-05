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حبس عاطل لإتهامه بالاعتداء على مهندس بالهرم

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حبس عاطل لإتهامه بالاعتداء على مهندس بالهرم حبس عاطل لإتهامه بالاعتداء على مهندس بالهرم

>كتب بهجت أبو ضيف

أمرت نيابة الهرم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بالإعتداء على مهندس وسرقة حيقية تحتوى على مبلغ مالى وأوراق خاصة.

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة وإصابته المهندس بجرح برأسه وتهديده بمطواة، وأثناء متابعة النقيب رامى عبد الباسط ضابط بمرور الجيزة، للحالة المرورية بميدان الرماية بالهرم، استغاث به "نور الدين.ح" مهندس مصاب بجرح برأسه، وأفاد أن مجهولا اعتدى عليه بـ"مطواة"، واستولى منه على حقيبة تحتوى على  8 آلاف جنيه وأوراق خاصة وفر هاربا.

وعلى الفور تمكن الضابط من مطاردة المتهم وضبطه وبحوزته الحقيبة، وتبين أنه يدعى "محمود.ع" عاطل، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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