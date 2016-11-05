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إصابة مراسل ومصور عراقيين خلال عمليات تحرير الموصل

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إصابة مراسل ومصور عراقيين خلال عمليات تحرير الموصل إصابة مراسل ومصور عراقيين خلال عمليات تحرير الموصل

>بغداد أ ش أ

أصيب مراسل قناة "العراقية" الرسمية، ومصور قناة "السومرية" الفضائية خلال عمليات تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

 

وذكر المرصد العراقي للحريات الصحفية اليوم الجمعة ان مراسل "العراقية" حيدر شكور أصيب في معارك تحرير مساء اليوم خلال مشاركته في تغطية المعارك ضد تنظيم (داعش)الإرهابى، مشيرا إلى أن حيدر سبق وأن تعرض الى إصابات خلا تغطية معارك ضد داعش في محافظتى الأنبار وصلاح الدين.

 

ولفت المرصد إلى أن مصور قناة "السومرية" خليل إبراهيم أصيب إثر سقوط قذائف "هاون" خلال مرافقته للقوات المسلحة العراقية في حي "الكرامة" بالساحل الإيسر شرق مدينة الموصل مما أسفر عن إصابته بجراح فى كتفه.

 

وجدد المرصد العراقي للحريات الصحفية تحذيره من مخاطر حقيقية محدقة بالصحفيين والمراسلين الحربيين والمصورين الذين يغطون المعارك المستمرة لتحرير الموصل بعد مقتل العديد من المراسلين الحربيين وإصابة آخرين، داعيا المؤسسات الاعلامية إلى توفير المزيد من الحماية والتنسيق لتجنيب الطواقم الإعلامية المخاطر المحتملة فى المعارك.


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