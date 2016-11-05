تناول السمك واللحوم الخالية من الدهون يقلل من الإصابة بالكبد الدهنى

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أثبتت عدد من الدراسات الطبية أن تناول الأغذية الغنية بالبروتينات مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبقوليات واللوز، يمكن أن تقلل إلى حد كبير من الدهون المتراكمة فى الكبد فى غضون أسابيع.

فقد أظهرت النتائج المتوصل إليها والمنشورة في العدد الأخير من دورية "طب الجهاز الهضمي" أن مستويات الدهون في الكبد تصل إلى 48% بعد اتباع نظام غذائى عال البروتين، بغض النظر عما إذا كانت مستمدة من مصادر نباتية أو حيوانية، فضلا عن دوره في منع حدوث مرض الكبد الدهنى غير الكحولى، وهو اضطراب شائع جدا حيث تتراكم الدهون الزائدة فى الكبد، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

وشدد الباحثون على أن إهمال علاج الكبد الدهنى يشكل خطوة نحو زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى، ويمكن أن يتطور إلى تليف بالكبد وما له من آثار صحية سلبية مدمرة تهدد حياة الإنسان.

علاوة على ذلك، أظهرت الدراسة أن نسبة عالية من البروتين الغذائى تسبب تغييرات إيجابية فى الكبد والدهون والتمثيل الغذائي، وتحسين حساسية الأنسولين وأدى إلى انخفاض كبير فى هرمون الليفية عامل النمو 21 فى الدم.

ولهذه الدراسة، عكف الباحثون على دراسة وتحليل تأثير نظامين بروتينين - سواء نباتى أو حيوانى - على عملية التمثيل الغذائي على أكثر من 37 متطوعا من الرجال والنساء تراوحت أعمارهم ما بين 49 - 78 عاما عانوا من مرض السكر النوع الثاني، وفي معظم الحالات من الكبد الدهني.

وأظهرت النتائج أن أى تأثير سلبى لوحظ فى وظائف الكلى أو استقلاب الجلوكوز وجميع المشاركين فى الدراسة استفادوا من نظام غذائى عالي البروتين، لتنخفض نسبة الدهون فى الكبد بشكل ملحوظ، في نصف المشاركين في الدراسة بنسبة تزيد على 50.%