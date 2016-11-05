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"تعليم الكبار": ندرس إلزام جهات معينة بمحو أمية 2 مليون سنويا

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"تعليم الكبار": ندرس إلزام جهات معينة بمحو أمية 2 مليون سنويا "تعليم الكبار": ندرس إلزام جهات معينة بمحو أمية 2 مليون سنويا

>كتب محمود طه حسين

قال عمر حمزة، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إنه تم المناقشة مع شباب الأحزاب دور الهيئة واستراتيجيتها القائمة عليها، والصعوبات التى تواجهها والجهات الشريكة معها فى قضية محو الأمية، تفعيلا لمبادرة رئاسة الجمهورية " بلا أمية".

 

وأضاف عمر، حمزة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة جهات تعمل مع الهيئة فى القضاء على محو الأمية منها وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى وبعض المؤسسات الأخرى، لافتا إلى أن هناك جهات تعمل دون إلزام بشكل تطوعى، مشدد على أنه ضمن المقترحات التى تم مناقشتها أن يكون للجهات الشريكة دور فعال بشكل إلزامى، بحيث يتم إلزامها على تنفيذ خطة الهيئة فى محو الأمية بعد توفير الدعم الفنى والمالى لها.

 

وأوضح عمر حمزة، أنه ضمن المقترحات، التى تم مناقشتها تغيير الرموز فى العملية الانتخابية بحيث تكون باسم المرشح وليس الرمز، موضحا أنه سيتم عقد ورشة عمل اليوم، السبت، فى مقر حزب التجمع لوضع آليات وأطر العمل.

 

وأكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن استراتيجية الهيئة تسعى إلى تعليم 2 مليون مواطن أمى سنويا، لافتا إلى أنه تم تعيين 5 آلاف معلم ضمن فصول محو الأمية خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطة الهيئة.


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