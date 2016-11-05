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التضامن الاجتماعى : "15 مليار" جنيهاً زيادة ل"لمعاشات" بحد ادنى 500 جنيه للفرد لعام 2016 ...

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التضامن الاجتماعى : "15 مليار" جنيهاً زيادة ل"لمعاشات" بحد ادنى 500 جنيه للفرد لعام 2016 ... التضامن الاجتماعى : "15 مليار" جنيهاً زيادة ل"لمعاشات" بحد ادنى 500 جنيه للفرد لعام 2016 ...

فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي افادت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غاده والى الى ان الوزارة قد قامت برفع المعاشات بمبلغ تجاوز الخمسة عشر مليار جنيه وذلك خلال هذا العام ، وقد بلغ الحد الادنى للزيادة خمسمائة جنيه للفرد .

وجاء تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي اثناء المؤتمر الصحفي للسيد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء والذى تم عقده بمقر مجلس الوزراء صباح امس الجمعة بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة التى اتخذتها خلال الايام القليلة الماضية والتي سببت حالة من الاستياء لدى جموع المواطنين وسببت جدلاً واسعاً عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .


واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي حديثها مشيرة الى برنامج "كفالة وكرامة" والذى يهتم بمن تجاوزا سن المعاش وايضاً ذوى الاحتياجات الخاصة ، كما اشارت الوزيرة الى انه سن الاستفادة من البرنامج قد تم تخفيضه الى ستون عاماً بدلاً من سنة الخمسة وستون عاماً ، كما تم زيادة عدد المستفيدين من هذا البرنامج حيث يتوقع ان يصل العدد الى ما يقارب المليون وسبعمائة الف مواطن مصري وذلك بحلول شهر ديسمبر القادم .

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