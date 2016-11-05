سعر الذهب اليوم في مصر السبت 5/11/2016 و الذهب يصعد 85 جنيه مرة واحدة والركود يقتل تداول الذهب عقب تعويم الجنيه

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث بدأ المعدن النفيس في صعود سلم الارتفاع التدريجي، مع بداية العمل بتعويم الجنيه المصري، وخفض قيمته أما العملات الأجنبية، فقد ارتفعت أسعار المعدن الصفر 85 جنيه دفعة واحدة للجرام الواحد جميع العيارات، فعلى سبيل المثال ارتفع جرام عيار 21 من 515 جنيه إلى 600 جنيه، كما ارتفع الجنيه الذهب إلى 4800 مقابل الجنيه.

الجدير بالذكر أن تعويم الجنيه سينتج عنه ارتفاع كبير بالأسعار، وبدأها الذهب بالفعل بالارتفاع 85 جنيه مرة واحدة، في حين قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع والخدمات الرئيسية ستنخفض، إلا أن الحكومة رفعت أسعار البنزين، وكذلك تدور الأنباء حول موجة غلاء شديدة تجتاح البلاد، وأضاف أحمد الوكيل أن التعويم خطوة هامة جدا من أجل القضاء على السوق السوداء.

من جانبه قال نائب وزير المالية، إن مسألة تعويم الجنيه، لها آثار سيئة على الدين المحلى وسيرفعها بنسبة كبيرة تصل إلى 3%، بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، مشيرا إلى أن فوائد الدين الخارجي سترتفع أيضا، وكان البنك المركزي قد رفع يده عن الجنيه، وجعل الأمر بيد كل بنك، مما ينذر بكارثة محققة للمواطن المصري البسيط، وسترتفع جميع الأسعار مثل الذهب والعقارات.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 5/11/2016

1 عيار 18 514 جنيه

2 عيار 21 600 جنيه

3 عيار 24 685 جنيه

4 الجنيه الذهب 4800 جنيه

5 أوقية الذهب 1300 دولار

شبكةعيونالإخبارية

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