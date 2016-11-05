سعر الدولار اليوم السبت 5/11/2016 في السوق السوداء وقرار تعويم الجنيه ينذر بغلاء شديد وكارثة اقتصادية كبيرة

سعر الدولار اليوم، ما زالت أصداء تعويم الجنيه مستمرة، حيث اشتعلت الأوساط الاقتصادية المصرية صباح أمس على قرار البنك المركزي بتحرير صرف الجنيه، وخفض قيمته بنسبة كبيرة جدا أمام العملات الأجنبية والعربية، واستيقظ المتعاملون مع السوق السوداء على ارتفاع كبير للعملة الخضراء لأول مرة رسميا، حيث بدأت التعاملات على 13.10 جنيه للشراء مقابل 13.50 للبيع إلا أن التعاملات أغلقت على 15.25 و 15.75 للشراء والبيع.

من جانبه وصف رئيس اتحاد بنوك مصر، قرار البنك المركزي بالقرار التاريخي الصحيح، وأكد أن المميزات والنتائج الإيجابية على الاقتصاد المصري وجلب الاستثمار ستظهر خلال أسابيع قليلة، وسط توقعات بعدم استقرار سعر العملة الخضراء خلال الفترة المقبلة، وأضاف محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريح له، أنه يعمل كل ما بوسعه من أجل الحصول على 12 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولي.

وأكد طارق عامر أنه لا تراجع عن خفض قيمة الجنيه، وأن التعويم مستمر لفترات طويلة، مشيرا إلى أن القرض الدولي سيكون مصدر ثقة لمصر أمام العالم، وأن التضخم سينخفض في الأيام المقبلة، الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي على قرض دولاري كبير، إلا أن البنك الدولي وضع شروط تعجيزية من أجل إتمام الاتفاق، وبدأت الحكومة في تنفيذ الشروط بالفعل.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء السبت 5/11/2016

لا يوجد رقم فعلي لقيمة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر، بسبب توقف السوق السوداء الآن عن البيع والشراء، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

وقال الدكتور عماد مهنا الخبير الاقتصادي الكبير، أن ضغط الحكومة على المستثمرين من أجل الامتناع عن شراء العملة الخضراء، لن تحل الأزمة القائمة، لأنه في النهاية سيضطر المستثمرون إلى العودة إلى شراء الدولارات بكميات كبيرة، من أجل تعويض خسائرهم، حيث سيزداد الطلب على العملة الأمريكية، مع ندرة المعروض، مما سيرفع سعر الدولار مجددا، ولكن هذه المرة قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد الخبير ان وقف الاستيراد سيرفع أسعار السلع الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ارتفاع السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية إلى 13.01 جنيه للشراء و13.50 للبيع، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التغيرات، مع انتظار وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بالعمل على تلبية الاحتياجات اليومية من العملة الخضراء.

ولم ينجح غلق شركات الصرافة في حل الأزمة ولم ينتج عنه سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، مع وجود أنباء أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالانتقال إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.00 للشراء مقابل 5.20 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 55 للشراء مقابل 56 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 3.85 للشراء و4.00 للبيع، والريال القطري 3.80 للشراء و3.90 للبيع، والدينار البحريني 27.35 للشراء و27.40 للبيع، والريال العماني 36 للشراء و36.25 للبيع.

وفي متابعة لأسعار العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 19.00 للشراء مقابل 19.50 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 17 للشراء و17.30 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 10.20 للشراء و10.30 للبيع، والين الياباني بلغ 8.60 للشراء مقابل 8.70 للبيع، والدولار الكندي 7.30 للشراء مقابل 7.50 للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد قرر تعويم الجنيه رسميا، وحرر سعر الجنيه أمام العملات العربية ولأجنبية، وقام بخفض قيمته نسبة كبيرة تقترب من 50%، مما سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه، مما ينذر بموجة من الغلاء الفاحش، جاء ذلك بعد ساعات قليلة من انخفاض العملة الخضراء في السوق السوداء، وأعلنت البنوك رسميا أنها تشتري الدولار من المواطنين بمبالغ تراوحت من 13.10 و 15.75 جنيه، ولكنها لا تبيع العملة الخضراء لأحد فقط تشتري.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads