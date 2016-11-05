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"المصري" عبد الجواد بطلا للعالم في "الإسكواش" ...

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"المصري" عبد الجواد بطلا للعالم في "الإسكواش" ... "المصري" عبد الجواد بطلا للعالم في "الإسكواش" ...

أحرز المصري كريم عبد الجواد، الجمعة، لقب بطولة العالم في الإسكواش بعد انسحاب مواطنه رامي عاشور الخامس من الشوط الرابع للمباراة النهائية بسبب الإصابة.
وكسب عاشور الشوط الأول 11-5، لكنه خسر الثاني والثالث 6-11 و7-11 وتخلف 1-2 في الرابع قبل أن يعلن انسحابه فتوج عبد الجواد باللقب، وفق وكالة "فرانس برس".

ويحتل عبد الجواد المرتبة السادسة في التنصيف العالمي.

ولدى السيدات، توجت المصرية رنيم الوليلي الرابعة عالميا ببطولة وادي دجلة المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد فوزها على مواطنتها وزميلتها في نادي وادي دجلة نوران جوهر الثالثة عالميا 3-1 .

يذكر أن البطولة يبلغ مجموع جوائزها 350 ألف دولار، وهي المسابقة التي شارك فيها أفضل 160 لاعبا من 48 دولة، في مقدمتهم العشرة الأوائل في التنصيف الدولي .

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