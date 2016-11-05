أسماء "الفائزين" بـ400 ألف "وحدة سكنية" من أصحاب الكراسة الزرقاء ...

سمر العشري

أسماء الفائزين بـ٤٠٠ ألف وحدة سكنية "أصحاب الكراسة الزرقا" فى كافة المدن الجديدة و٢٧ محافظة والذين تقدموا لحجز الـ٥٠٠ ألف شقة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى شهر مايو الماضى .

وأكدت مى عبد الحميد ، رئيس صندوق التمويل العقارى ، أن هذه الوحدات جار الانتهاء منها حاليا ، ومن المقرر أن يتم تسليم هذه الوحدات منتصف العام المقبل .

وأضافت مى عبد الحميد ، أن دفع الأقساط لهذه الوحدات بدا من ١ الشهر الجارى وحتى يوم ٣٠ من الشهر الجارى .

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شبكةعيونالإخبارية

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