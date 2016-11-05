مدير أمن البحيرة لـ"اليوم السابع": جاهزون لتأمين البحيرة وأهلها.. ومستمرون فى مواجهة الأعمال التخريبية.. نقدم تضحيات ونواجه الإرهابيين بكل حسم.. وخطط لتأمين المنشآت الحيوية والميادين

البحيرة - جمال أبو الفضل – ناصر جودة

أكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة، اتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية لمواجهة كافة صور الأعمال الإرهابية والتخريبية.. التى من المتوقع أن ينفذها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم من مختلف الفصائل الإرهابية خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع الدعوات التى تنادى بالتظاهر يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر الجارى .

وأشار مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة إن دعوات التظاهر تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، وبالرغم من أن تلك الدعوات لم تلقى أى استجابة من القوى السياسية ولا المواطنيين، إلا أن وزارة الداخلية تتعامل مع أى معلومة بمنتهى الحسم والجدية وفقا للقانون .

التصدى للإرهاب بكل قوة وحسم

وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أنه سيتم التصدى للإرهاب بكل حسم وقوة، مشددًا على عدم السماح للجماعة الإرهابية وأنصارهم بتنفيذ أى أعمال عنف مهما كلفهم من تضحيات، وسيتم مواجهة أى أعمال إرهابية بكل حسم، ولن يُسْمَح بالمساس بأمن البلاد، مشددا على عدم التهاون مع أى فرد يحاول الخروج على القانون ويهدف إلى إثارة الفتن فى المجتمع .

الدفع بـ 6 تشكيلات لتأمين كافة المنشآت

وقال مدير أمن البحيرة إنه تم الدفع بـ 6 تشكيلات من قوات الأمن والمدرعات المصفحة والأمن المركزى، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 30 مجموعة قتالية مسلحة بتسليحات متطورة لتأمين كافة المنشآت الحيوية وجميع الميادين، والتصدى لأى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام قد تحدث من قِبَل الجماعات الإرهابية وأنصارهم .

خطة أمنية استباقية لمواجهة الجماعات الإرهابية

وتابع مساعد وزير الداخلية أنه رغم ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من موجات عنف وتفجيرات طالت العديد من الأبرياء فلن ترهبهم هذه الأعمال وستتم ملاحقة العناصر الإرهابية حتى القضاء على الإرهاب نهائياً بنطاق محافظة البحيرة.

وأكد مدير أمن البحيرة، أنه تم وضع خطة أمنية استباقية لمواجهة الجماعات الإرهابية غير مسبوقة، من خلال توسيع دائرة الاشتباه الجنائى، والعمل على توجيه عدة ضربات أمنية استباقية للمسجلين خطر والعناصر الإرهابية، خاصة فى المناطق، التى تشتهر بالجماعات المتطرفة والخارجين على القانون، تحسبًا لوقوع أى أعمال عنف من قِبَل عناصر الإخوان الإرهابية بالتزامن مع موجات العنف، التى تشهدها البلاد .

تكثيف أمنى بمداخل المدن واستخدام أجهزة متطورة للكشف عن المفرقعات

وأكد مدير أمن البحيرة أنه أصدر توجيهات لمدير إدارة البحث الجنائى، اللواء محمد خريصة ، مدير المباحث، بضرورة التنبيه على ضباط وأفراد المباحث بتكثيف الأمن على جميع مداخل المدن، خاصة المدن الحدودية، التى تربط البحيرة والمحافظات المجاورة.

وكشف مساعد الوزير أنه أصدر تعليمات واضحة للعقيد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، بالمرور الدائم على كافة المنشآت الحيوية والميادين العامة بشكل مستمر وتنفيذ عمليات تعقيم وفحص باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة للكشف عن المفرقعات، بالاستعانة بمجموعات من أكفأ ضباط وأفراد المفرقعات للكشف الجيد لمحيط المنشآت الحيوية والميادين العامة، والاستعانة بمجموعة كبيرة من الكلاب البوليسية، للكشف عن أى أجسام غريبة مشتبه فيها، بالإضافة إلى وضع كل الآليات المناسبة، التى تضمن تأمين المنشآت الحيوية والشارع البحراوى وجميع الميادين العامة بنطاق المحافظة .

خطة انتشار سريع لأكثر من 30 دورية شرطة متحركة

وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أنه تم اعتماد خطة انتشار سريع لأكثر من 30 دورية شرطة متحركة بشتى مراكز ومدن المحافظة مكونة من ضباط مباحث وضباط نظام ومجموعات قتالية مسلحة بتسليحات متطورة برفقتها خبراء المفرقعات للمرور الدائم على المنشآت الحيوية والميادين العامة ومتابعة الأمن عن قرب والتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن العام، من قبل الخوارج من الإخوان وأنصارهم من الجماعات الإرهابية، علاوة على غلق معظم الشوارع المحيطة بالمنشآت الشرطية وعمل حرم آمن، مشيرا إلى أن المديرية قامت بعمل حملات استباقية لوأد أى أعمال إرهابية قبل القيام بها .

وقال مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة إنه سيشرف بنفسه على خطة تأمين المنشآت الحيوية بنطاق المحافظة ، من خلال أطواف أمنية على مدار 24 ساعة تتشكل من مجموعات من ضباط المباحث الجنائية ومجموعات قتالية وسيارات نجدة تجوب جميع شوارع مدن ومراكز المحافظة .

وأضاف مساعد وزير الداخلية أن هذه الإجراءات لإثبات التواجد الأمنى وحتى يشعر المواطن بالتواجد الشرطى على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن مواجهة أى عوائق أو أى أمور قد تخل بالأمن العام أو قد تحدث فوضى بأى مدينة من مدن المحافظة، مشيراً إلى أنه وجّه برفع حالة الاستنفار الأمنى القصوى لتأمين مبنى مديرية أمن البحيرة والمنشآت الشرطية وجميع المنشآت الحيوية بالمحافظة، وأنه يقوم الآن بوضع خطة أمنية استباقية لمواجهة الجماعة الإرهابية غير مسبوقة ، وذلك من خلال توسيع دائرة الاشتباه الجنائى ، والعمل على توجيه عدة ضربات أمنية للمسجلين خطر والعناصر الإرهابية، خاصة فى المناطق، التى تشتهر بالجماعات المتطرفة والخارجين عن القانون.