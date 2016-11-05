مهاب مميش: هيئة قناة السويس حريصة على تدريب وتنمية الموارد البشرية

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية إن الهيئة تحرص دائما على تدريب وتنمية الكوادر البشرية التى تعمل بها، أو التى تفد إليها حديثا وذلك لتواكب أحدث صيحات التدريب والتأهيل لتقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية؟

وكشف الموقع الرسمى لهيئة قناة السويس فى تقرير حديث أن سياسة التدريب بالهيئة تدور على 3 محاور رئيسية هى التدريب فى مراكز تدريب الهيئة تدريب داخل الجمهورية وبعثات ومنح خارج الجمهورية.

وأشار تقرير موقع هيئة قناة السويس إلى أن مراكز التدريب التابعة للهيئة تتضمن مركز تدريب المحاكى ومراكز التدريب المهنى ببورسعيد والسويس والمدارس البحرية الإسماعيلية، بورسعيد، السويس ومدرسة التمريض مركز تدريب الحاسبات يشمل مركز تدريب اللغات الأجنبية.

وأضاف التقرير أن مركز تدريب المحاكاة هو مركز لتدريب المرشدين وقباطنة سفن الشركات الملاحية على المناورات والظروف والمتغيرات المتوقعة أثناء إرشادهم للسفن بالقناة.

وتابع التقرير الرسمى لهيئة قناة السويس أن مركز التدريب المهنى يقبل طلبة من حملة الشهادة الإعدادية لإعدادهم لتلبية احتياجات الهيئة من مهن تخصصية بحرية ومدة الدراسة فيه 4 سنوات تشمل التخصصات بالمركز الآتى: "أجهزة دقيقة، توضيب، نجارة قلفطة معادن، مكابس تشكيل، تخطيط سفن، لحام، برادة، مناورة وتركيبات، ميكانيكا، كهرباء، أعمال الورش".