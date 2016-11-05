أخبار عاجلة

مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
مؤمن زكريا يحصل على راحة 48 ساعة بسبب «عش الزوجية» -
ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي -
البدري ينعى شهداء الوطن ويكشف أهمية الفوز على الاتحاد -
مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

حذف "مليون" مواطن فى المرحلة الأولى من تنقية "البطاقات التموينية" ...

  • مصر
  • 66
Google+ Print
حذف "مليون" مواطن فى المرحلة الأولى من تنقية "البطاقات التموينية" ... حذف "مليون" مواطن فى المرحلة الأولى من تنقية "البطاقات التموينية" ...

تبدأ ، خلال الأيام المقبلة، تنقية بطاقات وحذف أسماء غير مستحقى الدعم، خاصة فى ظل تسجيل ما يقرب من 71 مليون مواطن بالبطاقات، ويقومون بصرف السلع المدعمة من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، فى الوقت الذى يستفيد من الدعم العديد من المواطنين المتواجدين خارج البلاد، وكذلك وجود الكثير من الأخطاء فى البطاقات، إضافة إلى استمرار صرف السلع المدعمة لغير المستحقين ووجود أسماء وهمية على البطاقات، ما يعد إهداراً للمال العام.

وقال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريحات خاصة ، إنه سيتم تنقية بطاقات التموين من غير مستحقى الدعم، حيث يوجد الكثير من الأخطاء فى بطاقات التموين، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى لتنقية البطاقات قد تشهد حذف مليون مواطن مقيدين على البطاقات وغير مستحقى الدعم، منهم مواطنون يقيمون خارج البلاد، إضافة إلى وجود بيانات لأشخاص مكرره ويحصلون على سلع أكثر من المقررات المخصصة لهم بدون وجه حق، كما سيتم حذف المتوفين، والذين مازالت أسرهم تصرف السلع المدعمة .

وأضاف المصدر، أنه وفقاً للبروتوكول بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربى سيتم البدء فى المرحلة الأولى بتنقية البطاقات من الأسماء المكررة، يليها تنقية البطاقات من غير مستحقى الدعم، من خلال وضع بعض المعايير والإجراءات، منها معرفة دخل الفرد من جميع الجوانب، سواء براتبه الشهرى أو قيمة الضرائب التى يقوم بسدادها، وكذلك معرفة قيمة فواتير الكهرباء والمياه ومدى امتلاكه للعقارات، حتى يسهل تحديد ما إذا كان المواطن من محدودى الدخل أم من الأغنياء.

وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات ستعمل على تنقية البطاقات من غير مستحقى الدعم الذين يحصلون على السلع التموينية، بحجة أن دخلهم الشهرى لا يتجاوز 1500 جنيه أو المعاش لا يتجاوز 1200 جنيه، بالرغم من أنهم يملكون عقارات بمبالغ كبيرة ولا يحتاجون للدعم .

فيما أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه سيتم تنقية البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، بهدف توصيل الدعم لمستحقيه، والذى يعد من أولويات الحكومة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين وزارات التخطيط والإنتاج الحربى والتموين، بشأن تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين للدعم، بهدف توصيله للفئات المستهدفة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، حيث تم عمل استمارات ويقوم أصحاب البطاقات بكتابة بياناتهم والتوقيع على إقرار بأنها صحيحة وتحملهم المسئولية الجنائية فى حالة ثبوت تلاعب فى البيانات للحصول على الدعم بدون وجه حق، قائلا،"لأول مرة محاسبة المتلاعبين فى بيانات البطاقات التموين جنائياً".

وعن مدى تحويل الدعم العينى إلى نقدى لمنع التلاعب فى الأموال المخصصة للدعم، خاصة فى ظل وجود سعرين للسلع المدعمة، أكد وزير التخطيط أن هناك توجهاً عاماً للدعم النقدى، وهو ما يحدث فى برنامج تكافل وكرامة الذى يعد دعما نقديا مشروطا وغير مشروط، وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال صرف مساعدات للأسر، حيث يستهدف البرنامج الوصول لـ3 ملايين أسرة بجانب معاشات الضمان الاجتماعى، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل يسهل الوصول للفئات المستهدفة قائلا، "تنقية البطاقات لا تعنى خفض الدعم وإنما تعنى وصوله إلى مستحقيه" .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة