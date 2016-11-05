ننشر أسعار الأجرة الداخلية والخارجية الجديدة لسيارات الأجرة بالسويس

السويس- سيد نون

اصدر اللواء أحمد حامد محافظ السويس تعريفة الأجرة الداخلية والخارجية للسيارات الأجرة بالمحافظة التى تعمل بخطوط السير بالمحافظة، مؤكدا أنه سيتم مراقبة تنفيذ التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة التى تعمل بمحافظة السويس.

وقال العميد محمد الدفراوي، قائد مرور السويس، أنه تم اعداد تسعيرة خاصة بأسعار أجرة السيارات سواء داخل المحافظة أو خارجها وتم رفعها لمحافظ السويس اللواء أحمد حامد لدراستها واعتمدها.

وقال مصدر أمنى، أن رئيس مباحث مرور السويس المقدم شريف سلامة قام بالأجتماع مع اللواء شكرى سرحان سكرتير عام المحافظة من أجل اعتماد تسعيرة الأجرة الجديدة بالمواقف ثم تم رفعها لمحافظ السويس الذى اعتمدها.