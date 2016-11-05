أخبار عاجلة

مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
مؤمن زكريا يحصل على راحة 48 ساعة بسبب «عش الزوجية» -
ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي -
البدري ينعى شهداء الوطن ويكشف أهمية الفوز على الاتحاد -
مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ننشر صور ضحايا حادث قطار دنشواى

Google+ Print
ننشر صور ضحايا حادث قطار دنشواى ننشر صور ضحايا حادث قطار دنشواى

>المنوفية – محمود شاكر

 

شهدت قرية دنشواى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أمس الجمعة، مصرع شقيقان تحت عجلات القطار المتوجة من منوف الى كفر الزيات بقرية دنشواى أثناء عبورهما الطريق مستقلين عربة كاروا .

 

وقال إيهاب بسيونى ، أحد أهالى القرية، أنهم فوجئوا بالخبر الذى تناقل بين الأهالى بوفاة كل من "محمد مبروك السيد على" 11 سنة، و"عبد الله مبروك السيد على" 9 سنوات، أثناء عبورهما الطريق مستقلين العربة الكاورا.

 

وأضاف بسيونى الطفلين هم الوحيدين لوالدهما ووالدتهما والأول فى الصف الأول الإعدادى والثانى بالصف السادس الابتدائى، وكانوا فى طريق عودتهما من الحقل إلى المنزل.

 

فيما تمكن " اليوم السابع " من الحصول على صورة الضحايا تحت القطار، فى صور لبراءة الأطفال وسط مطالبات من الأهالى بضرورة تأمين المواطنين .

 

يذكر أن القطار رقم 583 المتوجة من منوف إلى كفر الزيات كان قد اصطدم بشقيقن أثناء استقلالهما لسيارة كاروا أثناء عبورهما الطريق ، وكان رد فعل الأهالى إحراق الشريط وإيقاف حركة القطارات .

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365