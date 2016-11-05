ننشر صور ضحايا حادث قطار دنشواى

المنوفية – محمود شاكر

شهدت قرية دنشواى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أمس الجمعة، مصرع شقيقان تحت عجلات القطار المتوجة من منوف الى كفر الزيات بقرية دنشواى أثناء عبورهما الطريق مستقلين عربة كاروا .

وقال إيهاب بسيونى ، أحد أهالى القرية، أنهم فوجئوا بالخبر الذى تناقل بين الأهالى بوفاة كل من "محمد مبروك السيد على" 11 سنة، و"عبد الله مبروك السيد على" 9 سنوات، أثناء عبورهما الطريق مستقلين العربة الكاورا.

وأضاف بسيونى الطفلين هم الوحيدين لوالدهما ووالدتهما والأول فى الصف الأول الإعدادى والثانى بالصف السادس الابتدائى، وكانوا فى طريق عودتهما من الحقل إلى المنزل.

فيما تمكن " اليوم السابع " من الحصول على صورة الضحايا تحت القطار، فى صور لبراءة الأطفال وسط مطالبات من الأهالى بضرورة تأمين المواطنين .

يذكر أن القطار رقم 583 المتوجة من منوف إلى كفر الزيات كان قد اصطدم بشقيقن أثناء استقلالهما لسيارة كاروا أثناء عبورهما الطريق ، وكان رد فعل الأهالى إحراق الشريط وإيقاف حركة القطارات .