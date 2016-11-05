جمعية علماء أهل السنة بالهند تستنكر استهـداف الحـوثـي لمكـة المكـرمـة

الشيخ أبو بكر أحمد

أعرب الشيخ أبو بكر أحمد -الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بالهند- عن استنكاره واستهجانه لما قامت به المليشيات الحوثية واستهدافهم لبيت الله الحرام، وانتهاك حرمته بإطلاقهم صاروخا باتجاه الكعبة المشرفة قبلة المسلمين، مؤكداً أن ما أقدمت عليه تلك المليشيات يعد عملا إجراميا خطيرا يستفز مشاعر المسلمين في شتى أقطار العالم.

وقال الشيخ أبو بكر: إن عبث الحوثيين الذي وصل إلى البيت الحرام يعد انتهاكا سافرا لحرمة البيت العتيق، وهذا العمل الإجرامي سوف يجعل العالم الإسلامي كله يقف ضدهم وضد من يقف خلفهم؛ لأنهم بذلك العمل المشين استهدفوا أعظم مقدسات المسلمين، مما يجعل العالم الإسلامي برمته يؤيد كل ما تقوم به المملكة العربية السعودية من إجراءات للدفاع عن الحرمين الشريفين الذي تعد حمايتهما واجبا ومطلبا شرعيا.

وأضاف الشيخ أبو بكر أحمد الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة: أن مسلمي الهند يقفون قلباً وقالباً مع المملكة، ومع التحالف العربي تجاه المليشيات الحوثية.

ودعا الله القدير أن يحفظ أمن بلاد الحرمين الشريفين خاصة، والمسلمين عامة.

من جهة أخرى أشاد فضيلته بالجهود البارزة التي تقوم بها المملكة لطمس الإرهاب، وجهودها المضنية لسد كافة التيارات الهدامة والتكتلات العنيفة في حدودها وخارج حدودها.