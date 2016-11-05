الحكمي: استهداف مكة المكرمة تحدياً للعالم الإسلامي واستفزازاً لمشاعر المسلمين

الشيخ علي الحكمي

أكد الشيخ د. علي بن عباس الحكمي عضو هيئة كبار العلماء في حديثه ل"الرياض" إن إستهداف مكة المكرمة والكعبة المشرفة بالصاروخ من قبل جماعة الحوثي تحدياً للعالم الإسلامي، ومستفزين مشاعر المسلمين في كل مكان.

وقال الشيخ الحكمي: لقد قال أهل العلم والعقل والإنصاف من قبل وقلنا معهم إن الطغمة المتسلطة في إيران لا تضمر للمسلمين ومقدساتهم إلا الشر والغدر والمكر، ولا تفرق بين سنة وشيعة من المسلمين وإن تظاهرت بحب آل البيت زورا وبهتانا، والوقائع الكثيرة تشهد بذلك، ولقد اتخذت هذه الطغمة الحاكمة في طهران بعض أذنابها في البلاد الإسلامية مخالب لتؤذي بها أهلها وتفسد فيها ومن تلك الأذناب جماعة الحوثي في اليمن، حيث هدد وتوعد وتمنى زعيمهم الهالك الخميني أن يدنس الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة والكعبة المشرفة ومسجد رسول الله برجسه، وزاد عضو هيئة كبار العلماء قائلا: هاهم أذنابه اليوم يحاولون تنفيذ تلك التهديدات بإطلاق الصواريخ العشوائية المدمرة على مكة المكرمة والكعبة المشرفة متحدين بذلك العالم الإسلامي كله ومستفزين مشاعر المسلمين في كل مكان، وما علموا أن في ذلك نهايتهم ومحقهم بإذن الله تعالى فالله يقول عن بيته العتيق: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)، ودعا الشيخ الحكمي الأمة الإسلامية سنة وشيعة الوقوف في وجه هؤلاء المفسدين وتحقيق وعد الله فيهم بالعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة، فالله هتك سترهم وكشف مكرهم بهذا الفعل القبيح الذي أقدموا عليه، سائلاً الله عز وجل أن يرد كيدهم للإسلام وأهله في نحورهم، وأن يعجل بخلاص الأمة منهم، وأن يجعلهم عبرة للطغاة أمثالهم، وأن يحمي بلاد الحرمين من كيد كل عدو متربص حقود.