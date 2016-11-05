أمانة الباحة تدعو 316 مواطناً لاستلام منحهم

دعت أمانة منطقة الباحة المواطنين الذين تم إلغاء منحهم سابقاً بمخطط جدرة ح 19 بسبب عدم صلاحيتها، إلى المراجعة لاستلام القطعة التعويضية، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل، وعددهم 316 شخصاً وتعويضهم بنفس المخطط. وأشار م. محمد بن مبارك المجلي، إلى أن الأمانة في الفترة الماضية عمدت إلى حصر القطع غير الصالحة للبناء لوقوعها بالأودية أو بمنحدرات شديدة واستبدالها بقطع صالحة للبناء، مؤكداً على ضرورة إحضار صورة واضحة ومكبرة من الهوية مدون عليها رقم الجوال وصورة من الصك ليتم استكمال الإجراءات النظامية للتسليم ويمكن للمواطنين متابعة ذلك على موقع الأمانة.