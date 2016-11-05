أخبار عاجلة

مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
مؤمن زكريا يحصل على راحة 48 ساعة بسبب «عش الزوجية» -
ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي -
البدري ينعى شهداء الوطن ويكشف أهمية الفوز على الاتحاد -
مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رئيس قياس ومحافظ الزلفي يدشنان مقر الاختبارات المحوسبة

Google+ Print
رئيس قياس ومحافظ الزلفي يدشنان مقر الاختبارات المحوسبة رئيس قياس ومحافظ الزلفي يدشنان مقر الاختبارات المحوسبة

دشّن صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، ومحافظ محافظة الزلفي محمد بن ناصر الجرباء، مساء أمس الأول مقر الاختبارات المحوسبة في المعهد الثانوي الصناعي بمحافظ الزلفي.

وأكد سموه رئيس مركز قياس أن افتتاح المقر يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ومنها افتتاح مقرات دائمة يتم من خلالها تقديم الاختبارات على الحاسب الآلي، كما أنها امتداد لسلسلة المقرات التي افتتحها المركز مؤخراً والتي وصل عددها حتى الآن (38) مقراً موزعة على مستوى المملكة.

وبيّن سموه أن إجراء الاختبارات في المقر سيكون متاحاً للمتقدمين والمتقدمات بشكل يومي وطوال العام، حيث يهدف مشروع الاختبارات المحوسبة لتوفير مرونة في أوقات الاختبار، ورفع الجودة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية متطورة، وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة وخاصة الأسئلة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث، وتوفير بنية موحدة لجميع المستفيدين مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

بعدها قام سمو رئيس المركز ومحافظ الزلفي بتكريم الجهات الداعمة والمساهمة في تجهيز مقر الاختبارات المحوسبة بمحافظة الزلفي وهم: ومؤسسة ناصر بن إبراهيم الأومير للخدمات الإنسانية، وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالزلفي، وفرع الشركة للكهرباء بالزلفي، والمعهد الثانوي الصناعي بالزلفي، وإدارة التعليم بمحافظة الزلفي، ومستشفى الزلفي العام، وبلدية محافظة الزلفي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية