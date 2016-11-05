رئيس قياس ومحافظ الزلفي يدشنان مقر الاختبارات المحوسبة

دشّن صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، ومحافظ محافظة الزلفي محمد بن ناصر الجرباء، مساء أمس الأول مقر الاختبارات المحوسبة في المعهد الثانوي الصناعي بمحافظ الزلفي.

وأكد سموه رئيس مركز قياس أن افتتاح المقر يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ومنها افتتاح مقرات دائمة يتم من خلالها تقديم الاختبارات على الحاسب الآلي، كما أنها امتداد لسلسلة المقرات التي افتتحها المركز مؤخراً والتي وصل عددها حتى الآن (38) مقراً موزعة على مستوى المملكة.

وبيّن سموه أن إجراء الاختبارات في المقر سيكون متاحاً للمتقدمين والمتقدمات بشكل يومي وطوال العام، حيث يهدف مشروع الاختبارات المحوسبة لتوفير مرونة في أوقات الاختبار، ورفع الجودة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية متطورة، وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة وخاصة الأسئلة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث، وتوفير بنية موحدة لجميع المستفيدين مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

بعدها قام سمو رئيس المركز ومحافظ الزلفي بتكريم الجهات الداعمة والمساهمة في تجهيز مقر الاختبارات المحوسبة بمحافظة الزلفي وهم: ومؤسسة ناصر بن إبراهيم الأومير للخدمات الإنسانية، وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالزلفي، وفرع الشركة السعودية للكهرباء بالزلفي، والمعهد الثانوي الصناعي بالزلفي، وإدارة التعليم بمحافظة الزلفي، ومستشفى الزلفي العام، وبلدية محافظة الزلفي.