1903 حقائب وزعتها الحملة الوطنية على الطلاب السوريين بإربد

توزيع الحقائب المدرسية لأبناء اللاجئين السوريين

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على 1903 من الطلاب أبناء اللاجئين السوريين في محافظة إربد الأردنية وذلك ضمن المحطتين 16 و17 من البرنامج التعليمي "شقيقي بالعلم نعمرها".

وشمل التوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية التي يحتاجها الطلبة السوريون مغطية جميع الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى الصفوف الثانوية. وأشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر السمحان إلى أن الحملة تسعى لتقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في مناطق تواجدهم؛ حيث تم إطلاق البرنامج التعليمي "شقيقي بالعلم نعمرها" إيمانًا من الحملة بضرورة الوقوف ومساندة الأشقاء السوريين من خلال توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبنائهم الطلبة خصوصًا مع طول الأزمة وتراجع الدعم وهو ما سيكون له الأثر السلبي الذي سينعكس على أبناء المستقبل مما استدعى الحملة إلى إدراج المحور التعليمي ضمن أولويات اهتماماتها لتلافي هذه الآثار السلبية المحتملة.