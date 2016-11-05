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12796 حالة مرضية تعاملت معها العيادات التخصصية بأكتوبر

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تعاملت العيادات التخصصية مع 12796 حالة مرضية من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. حامد المفعلاني، أن العيادات شهدت خلال شهر أكتوبر الماضي إقبالاً كبيرًا وملحوظًا في أعداد المراجعين، وهو ما بينته الإحصاءات الطبية لهذا الشهر، حيث دونت مراجعة 3906 أشخاص لعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة القلب 317 مراجعًا، والعيادة النسويه 704 مراجعين، فيما تلقى 1341 لاجئًا سوريًا العلاج في عيادة الطب العام، وتعاملت عيادة الجراحة مع 176 حالة، والعظام 688 حالة.

وأضاف د. المفعلاني أن عيادة الجلدية تعاملت مع 1144 حالة قدم لها العلاج المناسب، وبلغ عدد مراجعي عيادة الأذنية 611 حالة، أما عيادة التطعيمات فاستقبلت 1156 طفلاً قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الطبي "شقيقي صحتك تهمني"، وأجرى قسم المختبر 570 تحليلاً مخبريًا، وصرف 8262 وصفة طبية من خلال صيدلية العيادات السعودية.

وأشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر السمحان من جانبه إلى أن العيادات التخصصية السعودية تعمل في مجال الرعاية الصحية وفقًا لنتائج الدراسات الميدانية لاحتياجات اللاجئين السوريين الطبية والنفسية، موضحًا أن من أولويات الحملة الوطنية السعودية في مشروعاتها الطبية الدائمة مكافحة الأمراض ورفع معدل مستويات الصحة العامة بالإضافة إلى تقديم العلاجات اللازمة للأمراض الموسمية والمزمنة.

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